Gerekçe göstermeden ceza isteyen savcı: Anlayana gerekçe çok

Evrensel yazarı Ender İmrek'in, Emine Erdoğan'a ilişkin yazısı nedeniyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Esas hakkında mütaalasını açıklayan savcı, İmrek'in "isnat edilen suçtan" cezalandırılmasını istedi ancak herhangi bir gerekçe açıklamadı. İmrek'in avukatlarının savcıya 'gerekçe açıklama yükümlülüğünü' hatırlatması üzerine Savcı “Anlayana gerekçe açık” yanıtını verdi.

'Asılsız olan nedir?'

Evrensel'de yer alan habere göre, Ender İmrek'in avukatı Yıldız İmrek, yaptığı savunmada “Muhatap Emine Erdoğan, burada siyasal bir rol üstlenmiş bir kişidir, müvvekilim de bir basın mensubu sıfatıyla siyasal eleştiri yapmıştır. İddianamede “asılsız ithamlar” gibi ifadeler vardır. Asılsız itham nedir anlamış değiliz. Emine Erdoğan Hemes çanta takmamış mıdır, takmıştır. Öyleyse asılsız olan nedir? Burda yapılan siyasal eleştiridir” dedi.

Emine Erdoğan'a “güzel vasıf atfetmeyerek hakaret” ile suçlanan İmrek'in bir sonraki duruşması 2 Aralık 2020 saat 10.05'te görüşecek.