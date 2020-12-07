Gercüş'teki cinsel istismar soruşturmasıyla ilgili emniyetten açıklama

Batman Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mağdur çocuk P.Ö.'nün cinsel istismara maruz kalmasıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de açıklama geldi.

Emniyet'in açıklamasında "Cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır" denildi.

Batman Valiliği, Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen cinsel istismar olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı medya kuruluşlarınca yayımlanan paylaşım ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklama yapan Valilik, olayda ne sanık ne de tanıklar arasında hiçbir kamu görevlisinin adının geçmediği söylenmişti.

Gercüş'te aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da olduğu 27 kişinin bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı, iki kadını da fuhuşa sürüklediği iddia edilmişti.