Gercüş'teki cinsel istismar soruşturması Meclis gündeminde

Batman Gercüş'te aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da olduğu 27 kişinin bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı, iki kadını da fuhuşa sürüklediği iddia edildi. HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ da konuyla ilgili Meclis'te iki soru önergesi verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yanıtlanmak üzere soru önergeleri veren Dağ, açıklamasında şöyle dedi:

"Basında geçen habere göre Gercüş’ün merkezindeki bir tekstil firmasında çalışan iki kadın ve çocuğun, servis şoförü E.T. tarafından cinsel saldırıya uğradığı bilgisinin yanında, olaya ilişkin soruşturma genişletildiğinde aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği belirtilmektedir. Fakat bu olay ile ilgili sadece 11 erkeğin isminin soruşturma dosyasına eklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Bu durumun yaklaşık 8 aydır kentte bilindiği iddiasının yanında iki kadından birinin 3 ay önce hamile kaldığı ve düşük yaptığı, küçük çocuğun da üçüncü kez gebe kaldığı belirtilmektedir."

Musa Orhan, İpek Er’i istismar etmesi ve intiharına sebep olmasını da hatırlatan Dağ'ın İçişleri Bakanı Soylu ile Adalet Bakanı Gül'e yönelttiği sorular şöyle:

Batman ilinin Gercüş ilçesinde işlenen istismar suçuna ilişkin başlatılan soruşturmadaki gelişmeler nelerdir?

Bu suça dair daha önce yapılmış bir şikayet ve ya bildirim var mıdır?

15 yaşında ki çocuğun ilk iki gebeliği nerede sonlandırılmıştır? Hastanede sonlandırılmış ise çocuk istismarı neden ilgililere bildirilmemiştir?

Suça dair 27 şüpheli varken neden dosyada yalnızca 11 kişinin adı geçmektedir? İsmi dosyada olmayan şüpheliler hakkında başlatılan bir soruşturma bulunmakta mıdır?

Dosyada ismi geçen 11 kişi içinde polis, asker ve korucu var mıdır?

Dosyada ismi geçmeyen 16 kişi ifadeye çağrılmış mıdır?

Çocuk istismarını bilen ve bildirmeyen kişilerle ilgili gereken yapılacak mıdır?

Çocuğun ve bahsedilen iki kadının güvenliği sağlanacak mıdır?

Olaya dair haber yapan Jinnews sitesine aynı gün getirilen erişim yasağının gerekçesi nedir?

Dosya gizlilik kararının getirilmesinin gerekçesi nedir?

Bu olay ile ilgili yayın yasağı kararının alınmasının gerekçesi nedir?

Bakanlık kolluk gücü mensuplarının işlediği ve bazı devlet yetkililerinin açıkça söylemleriyle koruduğu tecavüz ve istismar suçlarının cezasızlıkla sonuçlanmaması adına neler yapacaktır?

Batman’da geçtiğimiz ağustos ayında 18 yaşındaki İpek Er’i 20 gün boyunca alıkoyarak genç kıza tecavüz eden ve intihar ederek ölmesine sebep olan Musa Orhan’ın aksine bu sefer tecavüz suçluları tutuklanacak mıdır?

Batman ili başta olmak üzere Kürt illerinde polis, jandarma, asker ve korucuların doğrudan ya da dolaylı olarak adının geçtiği kaç istismar ve tecavüz suçu vardır?

Gercüş'te 15 yaşında bir çocuğun istismara uğramasıyla ilgili soruşturmada, aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların olduğu 27 kişinin isminin geçtiği iddia edilmişti. Savcılık ise iddiayı yalanlamıştı.