Gercüş’teki cinsel istismar haberine erişim engeli

Gercüş’te aralarında asker, polis ve korucuların da olduğu 27 kişinin bir çocuğu cinsel istismara maruz bırakması iddialarıyla ilgili habere erişim engeli getirildi.

Haber Merkezi

Batman Gercüş’te bir çocuğa cinsel istismar olayı iddiasıyla ilgili habere erişim engeli getirildi.
 
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Jin News'ten haberi yapan muhabirin özel harekât polisleri tarafından tehdit edildiği söylenirken, 5 Aralık’ta yayımlanan “Gercüş tecavüz soruşturması: Uzman çavuş, polis, korucu 27 isim var” başlıklı habere ilişkin yayın yasağı getirildiği belirtildi.

Karar, Gercüş Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alındığı öğrenildi.

Gercüş'te 15 yaşında bir çocuğun istismara uğramasıyla ilgili soruşturmada, aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların olduğu 27 kişinin isminin geçtiği iddia edilmişti. Savcılık ise iddiayı yalanlamıştı.

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