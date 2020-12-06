Gercüş'te çocuğa cinsel istismar soruşturmasında 27 şüpheli iddiası

Batman Gercüş'te aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da olduğu 27 kişinin bir çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı, iki kadını da fuhuşa sürüklediği iddia edildi. Soruşturma kapsamında iki kişi tutuklanırken, başsavcılık tarafından yapılan açıklamada “Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir” denildi.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı bir köyde 15 yaşında bir çocuğun, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede gebe olduğu ve cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Çocuğun şikayeti üzerine aynı köyden M.A. adlı kişi cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

Jinnews’un haberine göre; genişletilen soruşturmada, aralarında; uzman çavuş, polis, korucuların da bulunduğu 27 erkeğin isminin geçtiği iddia edilirken, 11 erkeğin soruşturma dosyasına eklendiği bildirildi. Ayrıca 15 yaşındaki çocuğun yanı sıra aynı köyden iki kadının da fuhuşa sürüklendiği ileri sürüldü.

Olayın gündeme gelmesinin ardından Batman Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Gizlilik kararının getirildiği olayla ilgili başsavcılığın açıklamasında "Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan mağdur çocuk P.Ö.’nün cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Mağdur çocuk, 12.11.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek kendisine tecavüz edildiğini ve hamile kaldığını beyan etmiştir. Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17.11.2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A. 13.11.2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hâkimliğinin 18.11.2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili soruşturma süreci titizlikle devam ettiği hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”