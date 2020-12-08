'Gercüş' açıklaması: Çocuk devlet korumasına alındı

Batman Gercüş'te istismara uğrayan 15 yaşındaki P.Ö.'nün 'devlet korumasına alındığı" açıklandı.

P.Ö., başka bir ilde bulunan çocuk koruma ilk müdahale merkezine yerleştirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A., 13 Kasım’da tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında bazı paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir.”