Gerard Depardieu hakkında cinsel saldırı soruşturması

Fransız aktör Gerard Depardieu hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Paris Savcılığı, Depardieu'nün reddettiği ve daha önce takipsizlik kararı verilen suçlamalarla ilgili sorgu hakiminin inceleme başlatması için talimat verdi.

20'li yaşlarındaki bir sinema sanatçısı kadın, 2018 yılında 71 yaşındaki Depardieu tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirterek şikayette bulunmuştu.

Adı açıklanmayan sanatçı, daha önceki takipsizlik kararının ardından geçen yıl yine şikayet başvurusunda bulunmuştu.