Georgia'da Senato seçimleri: Demokratlar çoğunluğu sağlayabilir

ABD'nin Georgia eyaletinde Senato seçimleri için yeniden sandık başına gidiliyor. Seçim sonucunda ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın üye olduğu Demokrat Parti'nin ABD Senatosu'nun kontrol edip edemeyeceği belli olacak.

Seçimleri zaferle tamamlaması durumunda Biden, Kongre'de kontrolü eline almış olacak. ABD senatosunda şu anda Cumhuriyetçiler 100 koltuğun 52'sini elinde bulunduruyor. Şu anda eyaletin iki senato koltuğuna Cumhuriyetçiler Kelly Loeffler ve David Perdue oturuyor.

Kasım ayındaki seçimlerde adaylar kazanmak için gerekli olan yüzde 50 oy oranına ulaşamamıştı.