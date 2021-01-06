ABD Senatosu'nda Georgia eyaletine ait iki sandalye için tekrarlanan seçimlerde, Demokrat adaylar Raphael Warnock ve Jon Ossoff zafer ilan etti.
Sonuçların kesinleşmesi durumunda Demokrat Parti, Senato çoğunluğunu ele geçirecek.
Georgia'da Demokrat adaylar zafer ilan etti
ABD Senatosu'nda Georgia eyaletine ait iki sandalye için tekrarlanan seçimlerde, Demokrat adaylar Raphael Warnock ve Jon Ossoff zafer ilan etti. Buna göre, senatonun kontrolü Demokratlar'a geçecek.
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ABD Senatosu'nda Georgia eyaletine ait iki sandalye için tekrarlanan seçimlerde, Demokrat adaylar Raphael Warnock ve Jon Ossoff zafer ilan etti.
Sonuçların kesinleşmesi durumunda Demokrat Parti, Senato çoğunluğunu ele geçirecek.