Georgia'da Demokrat adaylar zafer ilan etti

ABD Senatosu'nda Georgia eyaletine ait iki sandalye için tekrarlanan seçimlerde, Demokrat adaylar Raphael Warnock ve Jon Ossoff zafer ilan etti. Buna göre, senatonun kontrolü Demokratlar'a geçecek.

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ABD Senatosu'nda Georgia eyaletine ait iki sandalye için tekrarlanan seçimlerde, Demokrat adaylar Raphael Warnock ve Jon Ossoff zafer ilan etti.

Sonuçların kesinleşmesi durumunda Demokrat Parti, Senato çoğunluğunu ele geçirecek.

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Georgia'da Senato seçimleri: Demokratlar çoğunluğu sağlayabilir