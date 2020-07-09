George Floyd’un son sözleri ortaya çıktı

ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd'un son sözleri ortaya çıktı. Mahkemeden elde edilen olay yerindeki ses kayıtlarında Floyd'un, 'Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin. Ben öldüm' dediği belirtiliyor.

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ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd'un son anlarına ilişkin ses kayıtları ortaya çıktı. 

Kayıtlara göre, polis memurlarından Derek Chauvin’in boynuna diziyle baskı yapması üzerine Floyd, en az 20 kez nefes alamadığını söylüyor.

Floyd’un yakarışları sonrası Chauvin, “Konuşmayı kes. Konuşmak daha çok oksijen gerektiriyor” karşılığını veriyor.

Floyd, “Karnım acıyor. Boynum acıyor. Her yerim acıyor. Su veya başka bir şeye ihtiyacım var lütfen” demesine karşın Chauvin karşılık vermiyor.

Chauvin’in 8 dakika 46 saniye boynuna baskı uyguladığı Floyd, gözyaşları içinde “Anne seni seviyorum. Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin. Ben öldüm” ifadelerini kullanıyor.

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