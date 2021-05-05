George Floyd'un katili 'adil yargılama yapılmadı' dedi, yeniden yargılama istedi

ABD'de Minneapolis kentinde George Floyd'u gözaltına alırken boynuna diziyle dakikalarca bastırarak ölümüne yol açan polis memuru Derek Chauvin yeniden yargılanmak için temyize başvurdu.

Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan Chauvin 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Mahkeme Chauvin için hapis cezası kararını gelecek ay verecek.

Derek Chauvin'in avukatlarınca yapılan temyiz başvurusunda savcıların ve jüri üyelerinin görevi kötüye kullandıkları ve adil yargılama yapılmadığı iddia edildi.

Chauvin'in yargılandığı davada jüri üyelerinden Brandon Mitchell'in "Black Lives Matter / Siyahların Hayati Değerlidir" yazılı bir şapka giydiği fotoğraf medyaya yansımış ve jürinin tarafsızlığına yönelik tartışma konusu olarak gündeme getirilmişti.

Jüri üyesi Brandon Mitchell, Star Tribune gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu fotoğrafının geçen yıl ağustosta ABD'de siyahların hakları için mücadele eden Martin Luther King'i anma töreninden bir kare olduğunu, fotoğrafın George Floyd protestolarında çekilmediğini belirtmişti.