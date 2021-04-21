George Floyd'u öldüren polis suçlu bulundu

George Floyd davasında jüri kararı açıklandı. George Floyd’un boğazına diziyle 9 dakika 29 saniye boyunca bastıran ve onu nefessiz bırakarak ölümüne yol açan Derek Chauvin’in yargılandığı davada, jüri üyeleri Pazartesi günü 4 saat, Salı günü de 6 saat görüştü ve ikinci günde karara vardı.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, ikinci derece yani "kasıtsız cinayet", üçüncü derece cinayet ve ikinci derece adam öldürmekle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin, hakkındaki bu suçlamalardan suçlu bulundu.

Derek Chauvin kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonundan elleri kelepçeli bir şekilde çıkarıldı. Chauvin hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonu dışında toplanan kalabalık sevinç yaşadı, kalabalıktan ''George Floyd'' sesleri yükseldi.