George Floyd'u öldüren polis serbest bırakıldı

ABD'de George Floyd'un ölümünden sorumlu polis memuru Derek Chauvin bugün 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.
Chauvin gözaltına alırken boynuna diziyle dakikalarca bastırdığı Floyd'u nefessiz bırakarak öldürmekten tutuklanmıştı.
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine tepki ülke genelinde büyük protestoları başlatmıştı. "Siyahların hayatı değerlidir" protestoları aylarca devam etmişti.
Kefaletle serbest bırakılan Chauvin'in gelecek yıl Mart ayında hakim karşısına çıkması bekleniyor.