Genel Sağlık-İş’ten 'Covid-19 meslek hastalığı sayılsın' açıklaması

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Cumhurbaşkanlığına bir yazı gönderdi. Gönderilen yazıda sağlık emekçilerinin Covid-19’a maruz kalmaları halinde bunun sağlık mesleği hastalığı olduğunun tespiti için Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu’nun (SSYSK) bir an önce toplanması ve gerekli kararı alması konusunda SGK’nın talimatlandırılması istendi.

Zekiye Bacaksız, başta sağlık emekçileri olmak üzere Covid-19’a maruz kalan kişilere meslek hastalığı ve iş kazasına bağlı hak ve alacakları ödenmemesi durumunda mağdur olacaklarını söyledi. Bacaksız, hastalığın ilgili kanundaki meslek hastalığı tanımına da uyduğunu belirtti.

Genel Sağlık-İş daha önce Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için hem Sağlık Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde girişimlerde bulunmuş ancak başvurular sonuçsuz kalmıştı.