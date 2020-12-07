Genel müdürden Menzil paylaşımı

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kamu dairelerinde kadrolaştığı yönünde birçok habere konu olan Menzil cemaatinin izine bu kez İçişleri Bakanlığı'nda rastlandı.

Cumhuriyet'in haberine göre İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Twitter hesabından "Helâl kazanmak, Başlı başına bir ibadettir.." diye paylaşımda bulundu.

Aygöl'ün paylaşımının altında imza olarak koyduğu "Gavs-i Sânî (k.s)" ibaresi dikkat çekti. "Gavs-i Sani" (İkinci Gavs) ifadesinin Adıyaman'da bulunan Menzil "şeyh"i Abdulbaki Erol için kullanıldığı biliniyor.

Aygöl 'Gavs'lı paylaşımını, haberin gündeme gelip tepki çekmesinin ardından herhangi bir açıklama yapmadan kaldırdı.

İlgili Haber Sağlık Bakanlığı Menzilci şirkete teslim: İhale yine onlara

İlgili Haber Koronavirüs testleri de Menzilci’nin şirketine