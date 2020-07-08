Genel Kurul'da görüşülecek çoklu baro teklifine İYİP, CHP ve HDP muhalefet şerhi koydu

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve Genel Kurul'da görüşülecek olan baroların yapısını değiştirecek yasa teklifine İYİP, CHP ve HDP muhalefet şerhi koydu.

'Yargıya güvenin düşmesine neden olacak'

CHP muhalefet şerhinde, baroların siyasallaşacağını belirterek ''Teklifle bir yandan baroların siyaset yapması kurumsallaştırılırken diğer yandan da savunmanın siyasi görüş, etnik köken, inanç temelli barolara bölünmesine neden olacaktır. Bunun yargısal süreçlere yansımaları da yüzde 20'lere inmiş durumdaki yargıya güveninin daha da düşmesi olacaktır'' ifadelerini kullandı.

'Azınlık çoğunluğu tahakküm altına alacak'

HDP ise koyduğu muhalefet şerhinde, iktidarın yasa teklifi ile yargıya ayar vermek istediğini belirtti. HDP'nin şerhinde, ''Türkiye'deki avukatların yüzde 60'ına yakınını bünyesinde barındıran üç büyük il barosunun Türkiye Barolar Birliğindeki temsilini yüzde 10'un altına çekecek bir düzenlemenin bu temel ilkelerle bağdaşmayacağı açıktır.

Sonuç olarak; bu teklif gündeme gelmesine yol açan siyasal olaylar, getiriliş usulü, gerekçesi ve düzenleme biçimi itibariyle Anayasa ile bağdaştırılması güç bir tekliftir, bunun da ötesinde teklif ile kamu yararı amacının güdüldüğünü söylemek de zordur. Bütün bu nedenlerle bu kanun teklifi; Anayasanın 2. 9. 10. 11. 67. ve 135 inci hükümlerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ıncı maddesine aykırılık içermektedir'' denildi.

'Devletin üniter yapısına aykırı'

Yasa teklifine muhalefet şerhi koyan bir diğer parti İYİP ise teklifin devletin üniter yapısına aykırı olduğunu dile getirerek, ''Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' sloganını benimseyen iktidar partisinin "Çoklu Baro" sistemini savunması tezat oluşturmaktadır" ifadeleri kullanıldı.