Genco Erkal 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlamasıyla ifade verdi

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca soruşturma başlatılmıştı.

Erkal, bugün İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Erkal'a destek olmak için CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan, Gülizar Emecan, Ali Şeker, Mahmut Tanal da adliyeye geldi.

T24'ün haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "hakaret" iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra açıklama yapan sanatçı şöyle konuştu:

'İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına karşıyım'

"Twitter’daki paylaşımlarım yüzünden ifadeye çağrıldım. Hiçbirinde Cumhurbaşkanına hakaret diye bir şey zaten söz konusu değil. İşimin politik tiyatro yapmak olduğunu, 60 yıldır bu işi yaptığımı ve hem sahneden hem de sosyal medyadan, dünyanın her yerinde haksızlıklara, baskılara, adaletsizliğe, bağnazlığa karşı olduğumu ve bu düşüncelerimi açıkladığımı anlattım.

'Başkanlık sistemine karşıyım' dedim. İfade özgürlüğünün kısıtlanmasına karşıyım. İnsanların, düşünceleri yüzünden hapis yatmalarına karşıyım dedim. Doğanın katledilmesine, betonlaştırılmasına karşıyım dedim. Yoksulları daha yoksul kılan bu acımasız bozuk ekonomik düzene karşıyım dedim. Laik bir ülkede din olgusunun bu kadar ön plana çıkarılmasını ve sürekli dinin bir siyasi malzeme olarak kullanılmasına karşıyım dedim."