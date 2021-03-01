Gençlik ve Spor Bakanı sporda 'normalleşme' takvimini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda normalleşme takvimini açıkladı.

Kasapoğlu, spor sahalarının seyircilere açılmasından yana olduklarını belirterek, “Mart ayında kısmi de olsa müsabakalara seyirci alınmasını istiyoruz ancak buna karar verecek olan federasyondur” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda normalleşme sürecinin nasıl olacağını Hürriyet’e anlattı.

Kasapoğlu, “Martta kısmi de olsa maçlara seyirci alınmasını istiyoruz ama buna karar verecek olan federasyondur. Kapasitenin yüzde 10’u, 15 ya da 20’si şeklinde açılabilir” dedi. Kasapoğlu, maçlara seyirci alınırken maske ve mesafe kuralının yanı sıra HES kodu uygulamasının zorunlu olacağını söylerken, “Biz açılmasından yanayız. Pandeminin seyrine göre kulüplerimizi en hızlı şekilde taraftarlarımızla buluşturacağız” dedi.

50 bin kişilik stada 5 bin seyirci

Pandeminin seyrini takip edeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu “Diyelim ki 50 bin kişilik bir stat var, 5 bin kişi alınabilecek. HES kodu zorunlu olacak. Localar açılabilir. Bu kararları Federasyon verecek. Taraftarlarımızı Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sahalarla buluşturmaktan yanayız” diye konuştu.

Spor yasası çalışmalarından da bahseden Bakan Kasapoğlu “Yeni yasayla birlikte kulüpler ve federasyonlar şeffaf olacak. Hesap verebilir bir konumda olacak. Yöneticiler yaptıklarından sorumlu olacak. Yeni yasa ile mali ve idari disiplin ve bununla birlikte sorumluluk güçlü bir şekilde olacak” ifadelerini kullandı.