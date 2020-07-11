Gençlik Tartışıyor: 'Z' raporu

TKP'nin Sesi'nin Gençlik Tartışıyor programında bu hafta, bir süredir üzerine çokça konuşulan 'Z kuşağı' tartışması ele alınıyor.

Düzenin gençleri neden böyle tanımlamak istediği tartışılırken, bu tanımlamanın doğru olup olmadığı da gündeme getiriliyor.

Soundcloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/genclik-tartisiyor-z-raporu

Spotify: https://open.spotify.com/episode/22f3oGC1i4yFc3lcX9nFU4

Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/gen%C3%A7lik-tart%C4%B1%C5%9F%C4%B1yor-z-raporu/id1472013604?i=1000484186666&l=tr