Gençler Tartışıyor: Gençlerin psikolojik çıkmazları

soL TV'de gençlerin maruz kaldığı stres, kaygı bozuklukları, depresyon gibi sorunlar gündemdeydi.

Haber Merkezi

Bu hafta Gençler Tartışıyor programında gençler arasında yaygınlaşan stres, kaygı bozuklukları, depresyon gibi sorunları ve sebeplerini tartıştık.

Gençler Tartışıyor: Bir tartışma konusu: Gençlerin psikolojik çıkmazları

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