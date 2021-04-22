Bu hafta Gençler Tartışıyor programında gençler arasında yaygınlaşan stres, kaygı bozuklukları, depresyon gibi sorunları ve sebeplerini tartıştık.
Gençler Tartışıyor: Bir tartışma konusu: Gençlerin psikolojik çıkmazları
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gençler Tartışıyor: Gençlerin psikolojik çıkmazları
soL TV'de gençlerin maruz kaldığı stres, kaygı bozuklukları, depresyon gibi sorunlar gündemdeydi.
Haber Merkezi
Bu hafta Gençler Tartışıyor programında gençler arasında yaygınlaşan stres, kaygı bozuklukları, depresyon gibi sorunları ve sebeplerini tartıştık.
Gençler Tartışıyor: Bir tartışma konusu: Gençlerin psikolojik çıkmazları