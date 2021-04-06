Gencebay'ın 'huzur hakkı' makbuzu Sevim Emre'yi rahatsız etti

Güvenç Dağüstün'ün Birgün'de yayımlanan "Orhan Gencebay’ın parası mı bitti?" başlıklı yazısı sonrası Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Dağüstün'ü sosyal medyadan yolladığı mesajlarla hedef aldı.

Emre, Dağüstün'e yolladığı mesajlarda, "Size yakıştıramadım, Orhan Gencebay’ın cüzdanı sizin cebinizde mi? Zavallısınız ve bunun cevabını savcılıkta vereceksiniz. Kimlerin maşasısınız. Biz çok iyi biliyoruz" dedi.

Söz konusu mesajları paylaşan Dağüstün, "Sevim Hanım neden bu kadar alındınız anlamadım? Ben kimin maşasıyım acaba? Söyleyin, ben de bileyim de gidip maaşımı alayım" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Sevim Emre, "Orhan Gencebay'ın ederleri olmasa MESAM olmaz. Onun ekmeğini yiyorsunuz haberiniz olsun" derken, Dağüstün bu sözlere, "Sevim Hanım durmuyor devam ediyor. Hanımefendi beni birileriyle karıştırıyor galiba.Bu yazdığı da diğerleri gibi çirkin. Neyin ekmeğini yiyormuşum acaba? Ekmek nerde? Hangi ekmek? Ayıp be sabahtan beri koca koca insanlar. Ayrıca size ne? Yazımın bir yerinde Sevim Emre mi dedim?" diyerek tepki gösterdi.

Emre'nin tepki mesajları paylaştığı yazıda Dağüstün, Gencebay’ın, 5 toplantı için MESAM’dan aldığı "huzur hakkı"nın makbuzunu paylaşmıştı.