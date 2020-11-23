'Genç-yaşlı hasta arasında ayrım noktasındayız'

Salgın nedeniyle sağlık hizmetlerinin artık tıkandığını söyleyen Genel Sağlık İş İzmir Şube Başkanı Tarık Doğan, “Sağlık çalışanları ventilatöre ihtiyaç duyan genç ve yaşlı hasta arasında seçim yapmak zorunda kalmanın yarattığı çaresizlik içinde” dedi.

Sağlık çalışanlarının vicdanlarından yaralandığını vurgulayan Tarık Doğan, şunları söyledi: “Bir taraftan iş yükü, diğer taraftan aynı ventilatöre ihtiyaç duyan genç ve yaşlı hasta arasında seçim yapmak zorunda kalmanın yarattığı çaresizlik duygusu altında ezilen sağlık çalışanları, artık vicdanlarından da yaralanmıştır. Aynı nöbette mesai arkadaşı Covid-19’a yakalanıp evine gönderilirken, görevine devam eden sağlık çalışanları, durum bu kadar vahimken, açıklanan yüzde 60 yoğun bakım doluluk oranının hangi ülkede olduğunu merak etmektedir.”

Doğan açıklamanın devamında acilen gerçekleştirilmesi gereken talepleri şu şekilde sıraladı: