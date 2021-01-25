Genç kız otelin 8. katından düşerek öldü

17 yaşındaki Z.C. beş kişi kaldıkları otelin sekizinci katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Z. C.’nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen ikisi kız dört kişiyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.