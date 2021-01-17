Genç kadın, boşanma aşamasında olduğu Mesut Öztürkmen'in bıçaklı saldırısına uğradı

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde 28 yaşındaki Ukrayna uyruklu Anna Butim, boşanma aşamasında olduğu Mesut Öztürkmen'in falçatalı saldırısı sonucu yaralandı.

Butim, 15 Ocak günü Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde uğradığı saldırının ardından hastaneye kaldırılırken, Öztürkmen yakalanarak gözaltına alındı. Öztürkmen polise verdiği ifadesinde, "sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım" üzerine olay yerine gittiğini anlattı.

Öztürkmen eşinin yanında bulunan bir erkekle samimi olduğunu gördüğünü iddia ederek, olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Öztürkmen emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adil makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Boşanmak için dava açtım, tehdit etti'

Olayın ardından yüzünde derin yaralar bulunan Butim, "Ben boşanmak için dava açtım. O beni tehdit etti. Beni öldüreceğini söyledi. O benim adresimi bilmiyordu. Kız kardeşim benimle görüşmek için geldi. Instagram’a fotoğraf attık. Işık vardı sadece. Nerede olduğumuzu yazmadık. Instagram’dan gördü. İki gün AVM’de bekledi. Biz oraya geri gittik. Orada oturduk” dedi.

Butim, "Beni öldürmek istedi. Boynuma girmedi. Benim kız kardeşimle tuttuk. Güvenlik tuttu. Benim yanıma daha gelmesin. Hapse kapatılmasını çok istiyorum. Çünkü çok korkuyorum” dedi.