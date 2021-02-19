Gemlik'te evinde ölü bulunan Saniye Kaçar'ın ağabeyi ve yengesi gözaltında

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir evden kavga seslerinin geldiği ihbarı üzerine polis, sözkonusu adrese gittiğinde 66 yaşındaki Saniye Kaçar'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekipleri Saniye Kaçar'ın yaşamını yitirdiğini, bedeninde darp izleri olduğunu belirledi.

Kaçar'ın aynı evde yaşayan 69 yaşındaki ağabeyi ve 55 yaşındaki yengesi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde önce "Kaçar'ın kendisini duvara vurduğunu" iddia ettikleri, daha sonra alındıkları çapraz sorguda ise Kaçar'ı öldürdüklerini itiraf ettikleri ve birbirlerini suçladıkları belirtildi.

Saniye Kaçar'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.