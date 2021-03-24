Gemi karaya oturdu, Süveyş Kanalı kapandı

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda Evergreen adlı bir yük gemisinin dün sabah saatlerinde karaya oturması üzerine kanal deniz trafiğe kapandı.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan kanalın ne zaman açılacağı belirsizliğini koruyor.

Süveyş Kanalı yönetiminden yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde karaya oturan 400 metre uzunluğundaki yük gemisini kurtarmak için 8 adet çekici römorkörün çalıştığı belirtildi. Geminin şiddetli rüzgarın ve toz fırtınasının ardından dümen kabiliyetini yitirerek karaya oturduğu kaydedildi.

Kanalın ne zaman gemi trafiğine açılacağı henüz belirsizliğini korurken çalışmaların birkaç gün sürebileceği belirtiliyor.

Tayvanlı taşıma şirketi Evergreen Marine'den yapılan yazılı açıklamada, "Süveyş Kanalı'nda Evergreen isimli konteyner gemisi muhtemelen kuvvetli rüzgarlar nedeniyle rotadan çıkarak, karaya çarptı" denildi.

Geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluştu.

Bölgede 15'ten fazla geminin demir atarak beklemek zorunda kaldığı ve deniz trafiğinin tamamen durduğu aktarıldı.