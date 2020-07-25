Gelininin ölümüne neden oldu, 'tilkiye ateş ettiğimi sanıyordum' deyip serbest bırakıldı

Bartın merkeze bağlı Karahüseyinli Köyü Topalcıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 67 yaşındaki Mustafa G., bahçelerine tilkilerin musallat olması nedeniyle tüfekle nöbet tuttuğunu, bu sırada ses gelmesi üzerine ateş ettiğini iddia etmiş, 31 yaşındaki gelini Gönül G.'yi vurmuştu.

Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde 31 yaşındaki gelinin boyun bölgesinden aldığı kurşun yarası ile olay yerinde hayatını kaybettiği belirlemişti.

Jandarma tarafından gözaltına alınan kayınpeder, işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarıldı. Nöbetçi Mahkeme Mustafa G.’nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına hükmetti