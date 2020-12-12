Gelenek dergisinin 151. sayısı Engels dosyasıyla çıktı

Gelenek dergisinin Aralık 2020 sayısı yayımlandı. Bu sayıda Friedrich Engels‘in 200. doğum gününü selamlanıyor.

Derginin tanıtım yazısı şöyle:

"28 Kasım 1820’de Almanya’nın Wuppertal kentinde dünyaya gelen Engels diyalektik ve tarihsel materyalizme çok önemli katkılarda bulundu.

Çok erken dönemde bir araya geldikleri Karl Marx ile birlikte Hegel felsefesinde yakaladıkları tarihselliği toplumsal yaşama ve tarihe taşıdılar. Engels orada da kalmadı ortaya çıkardıkları felsefi derinliği yaşamın, modern toplumun ve bilimin tüm güncel hallerine taşıdı, taşımaya çalıştı.

Maddi açıdan komünist hareketi ve Karl Marx’ı destekledi ve yeri geldiğinde de kendi yaşamından fedakârlıkta bulundu. İlginçtir ki anti-komünistler tarafından sistematik olarak değersizleştirildi ama sol tarafından da uzunca bir süre “ikinci keman” olarak görüldü. En azından bu konuma çok da ses çıkarılmadı.

Tam da anti-komünizm geri çekildiğinde ve devrim bir kez daha kendini dünyaya hissettirmeye başladığında da Engels yeniden gündeme girdi. Biyografiler yayınlandı, yazılar yazıldı, konferanslar düzenlendi. Hatta heykeli Ukrayna’nın bir köyünden alınıp uzunca süre yaşadığı Manchester’a getirildi. 2017 yılında. Ve kentin göbeğine dikilen heykele görkemli bir açılış da yapıldı. Bu sembolik anı kapağımıza taşıdık. Engels’in geri dönüşünün devrimin de geri dönüşü olduğunun bilinciyle…

Bu sayımızda Engels üzerine birbirini tamamlayan dört yazı yer alıyor. Yiğit Günay duygusal bir yan da taşıyan “İlk Yoldaş” başlıklı yazısında insan, komünist ve mücadeleci Engels’i hatırlatıyor bizlere. Anıl Çınar ise Engels’in Marx’tan ayrı bir Marksizm’i olup olmadığını tartışıyor. Tartışıyor çünkü geçmişte Engels’e yöneltilen en önemli suçlamalardan birisi özellikle Marx’ın ölümünden sonra Marksizm’de bir sapma ortaya çıkardığı yönündeydi. Anıl Çınar bu tartışmaları hem hatırlatıyor hem de yanıt veriyor.

Dosyanın üçüncü yazısında Nevzat Evrim Önal Engels’e yönelik saldırılara değiniyor ve temel tüm suçlamalara dair tarihsel ve sağlam yanıtlar oluşturuyor. Bir sonraki yazıda ise Tolga Binbay “das Friedrich Engels problem” olarak kodlanan sorun tarifinin sorununu sınıf mücadelesine dayalı bir tarihsellik içinde ele alıyor.

Sayının dosya dışı yazılarında ise salgını ele almaya devam ediyoruz. Kaya Tokmakçıoğlu Şehir Vebadan Kırılırken başlıklı yazısında bizleri Bizans dönemi İstanbul’una götürüyor. Endam Köybaşı ise çok tartışmalı bir konuyu, pandemide bilim insanlarını ele alıyor. Ekin Sönmez oldukça ilgi çekici yazısında salgına yönelik olarak dünya komünist hareketi içinde geliştirilen yanıtları, tartışmaları derliyor. Yiğit Günay, bu ayki sayımızda yer alan ikinci yazısında ise Küba’da ekonomide atılan adımları ve bu adımlarla ilgili olarak devrimci önderliğin toplumu da içine kattığı tartışmaları ele alıyor. Sayının son yazısında ise Ali Rıza Aydın, burjuva devleti içinde adı çok bilinen ama kendisi pek bilinmeyen bir kuruma yakından bakıyor: Anayasa Mahkemesi.

Aralık 2020 sayımızı ve önceki sayılarımızı Türkiye Komünist Partisi bürolarından, semt evlerinden ve Kadıköy NHKM Kitabevi’nden temin edebilirsiniz."