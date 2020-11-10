Gelenek dergisinin 150. sayısı Cumhuriyet dosyasıyla çıktı

Gelenek dergisinin Kasım 2020 sayısı yayımlandı.

Derginin bu sayısında iki farklı dosya konusu bulunuyor. İlk dosyada Cumhuriyet’in tasfiyesi sürecine yakından bakılırken diğer dosyadaysa salgında Türkiye ekonomisine, tartışmalara ve sermaye sınıfının yanıtlarına yer veriliyor.

Cumhuriyet’in tasfiye süreci

Aydemir Güler “Cumhuriyet’in Kazanımları Derken…” başlıklı yazısı ile kazanımları ve tarihsel süreci tartışırken Ali Delişmen ise “Misak-i Milli’nin Tarihi ve Revizyon Tartışmaları” başlıklı yazısında güncel olarak sıkça gündeme gelen bir konuya tarihsel belgeler ve sınıfsal tartışmalarla açıklık getiriyor. Sonraki iki yazı ise Cumhuriyet boyunca süregiden ve Cumhuriyet’in de altını kazan anti-komünizme ayrılıyor. TKP Eğitim Bürosu tarafından hazırlanan “Türkiye Siyasi Tarihinde Anti-Komünizm” başlıklı yazıda Cumhuriyet boyunca anti-komünizmin tarihi snıfsal bir bakışla incelenirken Cangül örnek ise özellikle II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de anti-komünizme yoğunlaşıyor. Dosyanın diğer yazılarında ise Tolga Binbay “Reklam Arasını Bitirmek” başlıklı yazısı ile tasfiye sürecinde işleyen psikolojik manevraları sermaye sınıfının ve emekçi sınıfların arayışları ile ilişkilendirirken “Cumhuriyet’in edebiyatı, edebiyatın Cumhuriyet’i” başlıklı yazısı ise Kaya Tokmakçıoğlu yakın dönem için edebi ve siyasi bir muhasebe yapıyor.

Salgında sermaye sınıfı ve Türkiye ekonomisi

Kasım 2020 sayısının ikinci dosya konusu ise COVID salgınının başlangıcına dönüyor ve ekonomik gidişat tartışmaları eşliğinde sermaye sınıfının pandemi yanıtını inceliyor. Dosyanın ilk yazısında Gülay Dinçel Türkiye kapitalizminin sınırlarını ve olanaklarını tartışıyor: “Covid-19 salgını ve Türkiye Ekonomisi: Sermaye sınıfının ufkunda ‘düzeltilmiş’ kapitalizm var mı?”

Mehmet Tuna Doğan ise salgında ara ara alevlenen IMF tartışmalarını ele alıyor. Sendikaların durumunu ise Kerem Yıldırım “Sendikaların Virüsle İmtihanı” başlıklı yazısı ile ele alıyor. Dosyanın son yazısında ise Hande Gündoğdu sermaye sınıfının pandemi hukukunu inceliyor.

Dosyalarda yer alan yazılar dışında Gelenek’in yeni sayısı Küba Komünist Partisi’nin Merkez Komite yayını olan Granma’dan çevrilen bir yazı ile başlıyor. “Tek Parti, Fidel’in Partisi” başlıklı ve Iroel Sánchez imzalı yazı sosyal demokrasinin arkasındaki sermaye aklına ve gücüne tarihsel ve güncel örneklerle dikkat çekiyor. Anıl Çınar ise Avrupa Sol’una ve Öro-Komünizm’e yakından baktığı ayrıntılı ve derinlikli yazısında kapsamlı bir tarih ve teori okuması yapıyor. 150. sayının son yazısını ise Aydemir Güler’in soL’daki köşe yazısından aldık. “İşini Sevmemenin Dayanılmaz Hafifliği” başlıklı yazısında Güler TKP tartışmalarına ve tahrifatlarına güçlü bir polemik açıyor.

Gelenek Aralık sayısında Friedrich Engels dosyasına yer verecek.