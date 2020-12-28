Gelecek Partisi'nde toplu istifa

Gelecek Partisi Sakarya İl Teşkilatı, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun adil ve tarafsız olmadığını söyleyerek toplu bir biçimde istifa etti.

Gelecek Partisi Sakarya İl Teşkilatı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Sakarya’da teşkilatlanmanın maddi-manevi yükünü çektik. Ancak biat kültüründen gelen ilkesizlerin baskı ve zorlamalarına maruz kaldık. Bizden çalışan/üreten bir teşkilat değil, biat eden bir teşkilat olmamız istendi. Kabul etmedik, direndik" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, Türkiye’nin ilkesiz siyasetçilerine karşı bir duruş sergilemek, alternatif olabilmek için bu yola çıktık. İlkesiz siyasetçilerin siyasi hedeflerine hizmet etmek için değil. Sayın Genel Başkan Ahmet Davutoğlu istediği kadar hukukun üstünlüğünden, adam kayırmacılığı yapılmayacağından, ileri demokrasiden dem vursun. İştir kişinin ayinesi, lafa bakılmaz. Şunu gördük ki haksızlığı kendisine yakın olanlar yaptığında adil değil, taraf olmaktadır. Türkiye’de zaten adam kayıran, adaleti hiçe sayan, halkı yanıltan partiler var. Bunlardan bir tane daha sıfırdan inşa etmenin vatana, millete zaman ve enerji kaybettirmenin bir anlamı olmadığına inandığımızdan Sakarya teşkilatı olarak bizler görevlerimizden ve partiden istifa ediyoruz. Bu vesile ile bizi yalnız bırakmayan, teveccüh gösteren Sakaryalı hemşerilerimize ve görev süremiz boyunca birlikte olduğumuz tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla."