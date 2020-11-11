Gelecek Partisi'nde Kürtçe krizi

Gelecek Partisi'nin Kürtçe Twitter hesabını yöneten ve Kayapınar İlçe Parti İçi Eğitim Başkanı olduğu öğrenilen Abdullah Anuk, partinin hiçbir yöneticisinden destek görmediğini belirterek twitter hesabını kapatacağını açıkladı.

Gelecek Partisi’nin Kürtçe Twitter hesabından duyuru yapan Anuk, partideki görevinden de ayrıldığını belirtti.

Anuk, Diyarbakır ziyaretinde konuyu Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’na ilettiğini ancak kimsenin ilgilenmediğini söyledi.

Anuk şunları söyledi:

"Bugün itibariyle partideki görevimden ayrılıyorum ve şahsım olarak açtığım Kürtçe hesabı da kapatıyorum. Kürtçe’ye değer ve destek verilmeyen hiçbir siyasi partinin içinde bulunmak istemediğimi de belirtmek isterim."