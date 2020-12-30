Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı'nın aracı kurşunlandı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik'in aracına dün akşam saatlerinde ateş açıldı. İşçilik saldırıda yara almadı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 22.30 sıralarında İzmir Çevreyolu Onur Mahallesi çıkışında meydana geldi. Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçilik esnaf ziyaretinin ardından evine dönerken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler İşçilik’in otomobiline ateş açtı.
Saldırıda yara almayan İşçilik, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.