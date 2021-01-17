Gelecek Partisi İl Başkanı tutuklandı

Eşini darp ettiği için gözaltına alınan Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi

Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak, eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Z.T. kendisini döverek burnunu kırdığı gerekçesiyle eşi Celil Toprak hakkında Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Toprak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Toprak, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

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