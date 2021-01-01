Gelecek Partisi Adana İl Başkanı gasp iddiasıyla tutuklandı

Adana'da, alacaklı oldukları kişinin arabasını gasp ettikleri ileri sürülen Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya ve iki kardeşi tutuklandı.

İddiaya göre, Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan Akkaya ile kardeşleri yaklaşık 28 bin lira alacakları bulunan M.E.'nin Seyhan ilçesindeki işyerine gitti.

Burada çıkan tartışmada M.E.'nin dizüstü bilgisayarına zarar veren şüpheliler, cep telefonundan da kendilerine zorla 10 bin lira havale ettirdikten sonra işyeri sahibinin aracını alıp ayrıldı.

M.E.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Gelecek Partisi İl Başkanı Kenan Kenan Akkaya ve 2 kardeşi, gasbettikleri araçla Bakımyurdu Caddesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar "birden fazla kişiyle yağma" suçundan tutuklandı.