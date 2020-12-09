Gelecek Partili Üstün'ün evine silahlı saldırıda bulunan kişi tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

AA'nın haberine göre, Üstün'ün Adapazarı ilçesindeki evine dün tüfekle ateş açtıktan sonra polisi arayarak kendisini ihbar etmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli S.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirilmişti.

Saldırı sırasında Üstün ve ailesinin evde olmadığı bildirilirken, evin giriş katındaki verandanın camları kırılmıştı.