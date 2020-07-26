Gelecek Partili eski Aktrol Taha Ün gözaltına alındı

Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi üyesi, eski Aktrol Taha Ün gözaltına alındı.

Ün sosyal medya hesabından “Genel merkez açılışımız için geldiğim Ankara’da kaldığım otelde şu an gözaltına alınıyorum bilginize” mesajını paylaştı.

Ün'ün hakkında açılan bir hakaret davasında ifade vermeye gitmediği için zorla getirme kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Taha Ün, Sabah yazarı Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt’ün şikayeti üzerine ifade vermişti. Taha Ün’ün “Pelikan örgütü” şeklindeki sosyal medya paylaşımları suçlama konusu yapılmıştı.

Emine Erdoğan'ın "özel kalem müdürü" Sema Silkin'le evlenen Taha Ün'ün nikah şahitliğini de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yapmıştı.

Ün, "Sağlam İrade" rumuzlu sosyal medya hesabından solculara, Gezi direnişçilerine yönelik nefret içeren çok sayıda paylaşım yapmış ancak hakkında soruşturma dahi açılmamıştı.

Ün, Ethem Sarısülük'ün katili Ahmet Şahbaz'ın tahliye edilmesinin ardından "çok şükür... Ahmet Şahbaz tahliye edilmiş. terörist heryerde teröristtir. terörist vurmak suç değildir!” paylaşımını yapmıştı.

“Pelikan Dosyası”nda Ün için “Hocam, Osman Sert eliyle Taha Ün’ü kendi trol ekibine dahil etti. İşin kötüsü Taha Ün’ün eşi, Emine Erdoğan hanımefendinin özel kalem müdiresi Sema Silkin. REİS açısından ne kadar berbat bir durum değil mi? Taha Ün ve ekibi, yanlarına birkaç hırdavatı da alıp, hocayı eleştiren herkesi tvitırda FİTNEci ilan etmeye başladı” ifadeleri yer almıştı.

Taha Ün "Pelikan Dosyası"nda adının geçmesinin ardından "Sağlam İrade" rumuzlu Twitter hesabını kapatmıştı.