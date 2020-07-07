Geçtiğimiz sene 17 bin kız çocuğu evlendirildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle doğum ve evlilik istatistiklerini açıkladı. Verilere göre geçen sene 16-17 yaş grubunda olan 17 bin 047 kız çocuğu evlendirildi. Gaziantep bin 245 kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilk sırada yer alan il oldu. Gaziantep’i, İstanbul ve Urfa izledi. Dersim, Bayburt ve Gümüşhane ise kız çocuklarının en az evlendirildiği iller oldu.

Geçen sene 15 yaşın altında 142 kız çocuğu doğum yaptı; 15-17 yaş arasında doğum yapan çocukların sayısı ise 9 bin 714 oldu.

Ayrıca verilere göre nüfusun yenilenme düzeyi 2.10 çocuk olarak kabul edilirken toplam doğurganlık hızı 2019 yılında 1.88 çocuk düzeyine geriledi. Bu oran 2001 yılında 2.38 çocuk ve 2018 yılında 1.99 çocuk düzeyindeydi.

Bebek ölüm sayısı 2018’de 11 bin 598 iken geçen yıl 10 bin 770 oldu. Doğumlarını 2001’de gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken, 2019 yılında 28,9 oldu.