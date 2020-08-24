Geçmiş zaman olur ki: Eyüp Sultan'ın izinde!

Eyüp Belediyesi'nin açtığı ihaleye katılan tek şirket olarak Ebu Eyyub el Ensari'nin İstanbul kuşatmasına katılışının "sanal gerçeklik" olarak canlandırılması işini 2,1 milyon lira bedelle aldılar.

Eyüp Sultan'ın mezarı burada bulunduğu için semt Eyüp ismini almıştı. Mezarı bulan Akşemseddin'di. Manevi sondaj yöntemiyle bulmuştu. Fatih, İstanbul konusunda isteksiz davranan Yeniçeri'yi "3 gün yağma serbest" diyerek ikna etmeden önce bir de "Eyüp Sultan'ın mezarı surların dibindedir ey islamın kılıcı Osmanlı askeri" diyerek motive etmişti. Eyyub el Ensari'nin 90 yaşında İstanbul kuşatması için Mekke'den kalkıp İstanbul'a gelişi zaten yeterince tartışmalıyken, mezarın Akşemseddin'in manevi tarama metoduyla bulunmuş olması tarihin bir cilvesi sayılmalı elbet.

Tarihin bir başka cilvesiyse, sanal gerçeklik projesini alan şirketin sahibi Talha Enis ile ilgili.

16 Eylül 2013 tarihli Yeni Şafak gazetesi haberinden aktarıyoruz:

Biat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Enis ve Nurhayat Enis''in oğlu Talha Enis ile merhum Nevzat Dölek ile Melahat Dölek''in kızı Melike Dölek Wow İstanbul Hotel''de düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Törende Şevki Yılmaz kısa bir konuşma yaptıktan sonra nikah törenine geçildi. Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kasap''ın kıydığı nikahın şahitliğini ise Maliye eski Bakanı Kemal Unakıtan, Derviş Akçadağ, Sebahattin Dölek ve Sebahattin Gügercin yaptı. Nikah törenin ardından tebrikleri kabul eden genç çift kamera ve objektiflere Rabia Selamı verdi. Nikaha katılan Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak genç çifte mutluluklar diledi.

Koca bir tarih bir paragrafa sığmış. Unakıtan var, Şevki Yılmaz var, Albayrak Holding var, Talha Enis var.

Bu arada Talha Enis'in nikah şahidi Kemal Unakıtan kendisinin eniştesi oluyor aynı zamanda. Teyzesiyle evli.

Maşallah resimde bir hocaefendi yok, o da herhalde kandırdıkları üzerinden resmin içindedir diyebiliriz.