Geçmiş olsun Maradona

4 Kasım'da subdural hematom nedeniyle ameliyata alınan 60 yaşındaki Arjantinli Diego Maradona bugün taburcu edildi.

Eski Arjantin milli futbol takımı oyuncusu ve teknik direktörü Maradona'nın taburcu edildiği haberi, avukatı Matias Morla tarafından Football Italia portalına açıklandı.

2 Kasım'da Maradona anemi ve dehidrasyon belirtileri ile hastaneye kaldırıldı; incelemeden sonra beyninde subdural hematom bulundu. 4 Kasım'da başarılı bir ameliyat geçirdi.

Hatırlatma Maradona hastaneye kaldırıldı

Morla, "Hayatının en zor ve hassas anının üstesinden geldi" dedi. Maradona'nın avukatı, "Neyse ki, şimdi kendini iyi hissediyor ve iyileşmeye kararlı. Şimdi, bakıma ve gönül rahatlığına ihtiyacı var, önemli olan sadece iyileşmeyi düşünmesi ve etrafını sevdikleriyle kuşatması" yorumunda bulundu.

Maradona 60 yaşında, 1986 dünya şampiyonu ve yirminci yüzyılın en iyi futbolcularından biri olarak kabul ediliyor. Arjantinli Argentinos Juniors, Boca Juniors ve Newells Old Boys, İspanyol Barcelona ve Sevilla ile İtalyan Napoli'de oynadı. Arjantinli forvet İtalyan Kupası, İspanya Kupası ve UEFA Kupası'nı kazandı, toplamda 687 maç oynadı ve Arjantin milli takımı için 113 maç, 50 gol de dahil olmak üzere 363 gol attı.

Şu anda, Maradona Arjantin takımı Gimnasia ve Esgrima'nın baş antrenörü.