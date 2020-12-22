'Geçinemiyoruz' diyen kafe-bar emekçileri eyleme çağırıyor

Açlıkla karşı karşıya bırakılan kafe-bar emekçileri, yaşadıkları haksızlıklara karşı iki büyük şehirde bugün basın açıklaması yapacak.

“Salgın koşullarında geçinebileceğimiz bir ücret desteği yapılsın!” açıklamasıyla taleplerini belirten işçiler mücadeleyi büyütmeye çağırıyor.

İşçiler 22 Aralık Salı günü saat 14.00’te İstanbul ve Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü önlerinde yapacakları basın açıklamasının ardından il müdürlüklerine dilekçelerini iletecekler.

'İşçilerin yaşamları güvence altına alınmalıdır'

Eylem öncesi bir kafe bar emekçisi yaşam koşullarını ve taleplerini anlattı:

Kafe bar emekçilerinin yapacakları eylem neyi amaçlıyor?

"Son kısıtlamalarla beraber kafe bar emekçileri deyim yerindeyse açlıkla karşı karşıya gelmiştir. Zaten düşük ücretlere ve sigortasız çalıştırılmanın yoğun olduğu bu sektörde çalışan emekçiler, işyerlerinin kapanması ile geçinemez duruma geldiler. Aldıkları üç kuruş ücretsiz izin desteği ile kirasını dahi ödeyemiyor. Ücretsiz izin desteği alamayan kafe bar emekçileri ise açlıkla yüz yüze geldi. İşçiler bu süreçte dayanışmaya sarıldı. Bir birine kapı açtı, evini birleştirdi. Devlet bu dönemde azınlık bir gruba hizmet ederken işçilerin yaşamını hiçe saydı. İşyerlerinin kapanmasıyla uygulanan salgın politikası tek başına yeterli değil. İşyerleri kapanırken işçilerin yaşamları güvence altına alınmalıdır veya salgın önlemleri alınarak işyerleri açılmalıdır. İşçiler ne salgından ölmeli, ne de açlıktan. Bugün yapılacak eylem kafe bar emekçilerinin geçinemediğini, ücretsiz izin dayatmasının emekçilerin üzerine çöktüğünü, kısacası kafe bar emekçilerinin sesini duyuracak. Tüm bu talepleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildireceğiz.

Talepleriniz neler?

Biz tüm bu sebeplerden dolayı öncelikle tüm işçilerin geçimini sağlayabileceği bir maddi destek yapılmasını acilen talep ediyoruz. Bunun yanında sadece kafe barlarda olmamakla beraber patronlar için bir fırsat olarak değerlendirilen ücretsiz izin dayatmasının derhal kaldırılmasını, şu an paket servis olarak çalışmakta olan işyerlerinde salgına karşı acilen ciddi önlemler alınmasını ve sigortasız çalıştırılmanın son bulmasını talep ediyoruz. Tüm bu talepleri hazırladığımız dilekçeyle beraber SGK’ya da iletmiş olacağız."