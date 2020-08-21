Geçen ay AVM'lere 4 milyon kişi gitti, AVM patronları 'beklentimizin üzerinde' dedi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapanmasının ardından 1 Haziran'da yeniden açılan alışveriş merkezlerine ziyaretlerin AVM patronlarının beklentisinin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

AA'ya konuşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, "Haziranda günlük yaklaşık 3 milyon, temmuzda 4 milyon ziyaretçi oldu, ağustosta 4,5 milyon ziyaretçiye ulaşmayı bekliyoruz. Ziyaretlerdeki artış beklentimizin üzerinde gerçekleşiyor" dedi.

AVM'lerin "sokaktan, pazardan, çarşıdan daha güvenli olduğunu" iddia eden Altaş "Pandemi öncesine göre rakamlara bakıldığında haziranda giriş sayılarında yüzde 40, cirolarda yüzde 60'ı yakaladık. Bu öngörülerimizin üzerinde gerçekleşti. 1 Temmuz'dan sonraki süreçte giriş sayıları hızla arttı. Pandemi öncesine göre giriş sayılarımızda yüzde 70, cirolarda da yüzde 80'leri yakaladık. Bu seviyelere eylül sonunda ulaşmayı bekliyorduk. Ağustos'ta da rakamlar yükselerek gidiyor" dedi.

AVM yatırımlarının belli bir doygunluğa ulaştığını belirten Altaş, "Şu an 436 olan AVM sayımız 2023'e kadar planlanmış olanlarla birlikte 475'e çıkacak. AVM'lerde yeni yatırım beklemiyoruz. Bu ekonomik sebeplerle ilgili değil, toplumun AVM ihtiyacının doygunluğu ile ilgili" diye konuştu.