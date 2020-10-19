Gebze’de işçiler fabrika önünde direnişe başladı

Kocaeli Gebze’de bulunan İsveç sermayeli Systemair HSK Havalandırma Endüstri Sanayi'de Birleşik Metal-İş'te örgütlü 46 işçi ücretsiz izne çıkarıldı.

Sendikalı işçiler, ücretsiz izinlerin durdurulması talebiyle fabrika önünde direnişe başladı.

Birleşik Metal-İş, sosyal medya hesabından, "Toplam 46 işçi ücretsiz izne çıkartıldı. Üyelerimiz fabrika kapı önünde bekliyor. İçerideki üyelerimiz dışarıdaki arkadaşlarına destek veriyorlar. #Yaşasın #Örgütlü #mücadele!" diye yazdı.

Gebze’de İsveç sermayeli Systemair HSK Havalandırma Endüstri Sanayi işçileri sendikamızda örgütlendiler. Toplam 46 işçi ücretsiz izne çıkartıldı. Üyelerimiz fabrika kapı önünde bekliyor. İçerideki üyelerimiz dışarıdaki arkadaşlarına destek veriyorlar. #Yaşasın #Örgütlü #mücadele! pic.twitter.com/tWncbjMVQc — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) October 19, 2020

'Ücretsiz izin sendikalaşmaya engel olmak için kullanılamaz'

Sendikanın Genel Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada da, "Ücretsiz izin uygulaması sendikalaşmaya engel olmak için kullanılamaz. Fazla mesaili çalışan işyerinde ücretsiz izin uygulaması olmaz. Sendikalaşmanın cezası günde 39 lira ödenekle ücretsiz izin uygulaması olamaz" denildi.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Ücretsiz izin, pandemiden olumsuz etkilenip üretimi önemli ölçüde azalmış, işini neredeyse kaybetmiş işyerlerinde işçi çıkışlarını önlemek için hükümet tarafından çıkarılmıştır. İşler durma noktasına gelmemişse ücretsiz izin uygulanamaz.

Hatta Systemair'de olduğu gibi üretimin yoğun olarak sürdüğü, fazla mesai yapılan işyerlerinde ücretsiz izin uygulaması kesinlikle yapılamaz. Systemair'de ücretsiz izin dayatması sendikalaşmaya karşı yapılmak isteniyor.

Systemair Hsk işçileri anayasal haklarını kullanmışlar ve sendikamıza üye olmuşlardır. İşyerinde çalışma barışı isteniyorsa; işçilerin sendikalaşma hakkına saygı duyulmalı ve ücretsiz izin baskısı derhal durdurulmalıdır.

Sendikal haklara saygı duyularak, ücretsiz izin durdurulmadığı takdirde Pazartesi günü sabah fabrika önünde olacağımızın da bilinmesini istiyoruz"