Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.
1500 metrekare kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Gebze’de fabrika yangını
Gebze'de 1500 metrekare kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber Merkezi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı.
1500 metrekare kapalı alana sahip geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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