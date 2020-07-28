Gebze'de direnişe geçen işçiler soL'a konuştu

Kocaeli Gebze'de, Gebze Özer Elektrik'te çalışan 10 işçi DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş'e üye oldukları gerekçesiyle yasadışı bir şekilde işten çıkartıldı. Tazminatsız işten çıkarılan işçiler jandarma eşliğinde işyerinden zorla dışarı çıkartıldı. İşçiler işyeri önünde direniş başlattı.

AKP'nin pandemi sırasında getirdiği ve yanlış bir biçimde "işten çıkarma yasağı" olarak adlandırılan düzenleme ise hâlâ yürürlükte.

İşçileri bugün Türkiye Komünist Partisi ziyaret etti. Parti temsilcileriyle konuşan işçiler dayanışma ve örgütlü mücadele ile haklarını alacaklarını ve haklarından vazgeçmeyeceklerini söylediler.

Ziyaret sırasında işçiler soL muhabirine de yaşadıkları hakkında bilgi verdi.

İş yerinde sürekli bir yolsuzluk olduğunu, mesailerin elden alındığını, devletinde yolsuzlukla kandırıldığını, iş kazalarının üstünün örtüldüğünü soL'a aktaran işçiler, haklarını tek başına alamayacaklarını bildikleri için sendikalı olduklarını, patronların bundan tedirgin olup işten çıkarma yaptıklarını belirtti. İşçiler haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini, sendika ile birlikte hareket edeceklerini açıkladı.