Gebze Sendikalar Birliği’nden 1 Mayıs kararı

Türkiye’nin önemli sendikal birliklerinden olan Gebze Sendikalar Birliği 1 Mayıs ile ilgili tutumunu açıkladı.

1 Mayıs’ın tek gündem konusu Gebze Sendikalar Birliği toplantısından bu yıl 1 Mayıs’ın cumartesi gününe denk gelmesi ve pandemi sebebiyle hafta sonu günlerinin yasaklı olmasından ötürü, kutlama için yasal başvurunun da 30 Nisan için yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya memur sendikalarından Eğitim-Sen Gebze Şube Başkanı Eylem Bahadır ve Eğitim-İş Sendikası Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı Bülent Metin ile birlikte işçi sendikalarından Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Aydın ve 1 No’lu Şube Sekreteri Fehmi Elmacı, Çelik-İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç ve Tüm Emekli-Sen Gebze Şube Başkanı Cemil Yüksek katıldı.

Ayrıca toplantı sonunda ay sonuna kadar bildiri ve el afişleriyle gerek işyerleri gerekse merkezi yerlerde duyurular yapılması kararı da alındı.