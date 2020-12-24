Gebze Baldur'da işçiler greve çıkıyor

Gebze Çayırova'da Şekerpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İspanya sermayeli Baldur Süspansiyon'da üç yıl önce başlayan sendikalaşma mücadelesi Temmuz 2020 tarihinde sonuçlanırken, işyerinde sendika temsilcilerinin de bulunduğu 5 işçi işten atılmıştı.

İşçilerin, sendikalı olarak işe geri dönmek için fabrika önünde başlattığı direniş devam ederken, toplu sözleşme görüşmeleri de patronun tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Bunun üzerinde fabrikada yapılan grev oylamasında işçilerin büyük çoğunluğu grev kararına "evet" dedi.

Birleşik Metal-İş Sendikası, "İşten çıkarılan üyelerimizin işbaşı yapması, işçilerin sendika ve toplu iş sözleşmesi hakkının tanınması için GREV uygulaması YARIN başlayacak. BALDUR SÜSPANSİYON’da 25 Aralık’ta GREV’deyiz!" açıklamasında bulundu.