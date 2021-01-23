Gazze'de patlama: 36 kişi yaralandı

Gazze'de bugün meydana gelen bir patlamada 36 kişi yaralanmıştı. Patlamanın ardından İsrail Ordusu 'Hamas evde silah depoluyordu' şeklinde bir açıklama yaptı.

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Bu sabah Filistin topraklarının kuzeyindeki Beyt Hanun'da bir binada çok sayıda kişinin yaralandığı bir patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından bir ölüm bildirimi bulunmamakla birlikte, 36 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay yerinden haberler ve fotoğraflar, bir evin patlamada yıkıldığını ve diğerlerinin de hasar gördüğünü gösterirken İsrail Ordusu, patlamanın militanların "evlerde silah depolaması" sonucu olduğunu iddia ederek patlamanın yol açtığı hasarı gösteren resimleri Twitter'da paylaştı.

İsrail Odusu resimler eşliğinde şu mesajı paylaştı:

"Gazze'deki teröristlerin bu sabah yapmaya çalıştıkları:
• İsrail'e saldırmak için patlayıcılar hazırlamak.

Gazze'deki teröristler bu sabah gerçekte ne yaptı:
• Gazze'de sivil bir bölgede patlamaya neden oldular."

Patlamanın nedeni hâlâ açıklanmış değil. İsrail Ordusu patlamanın bir bombadan kaynaklandığı iddiasına dair herhangi bir veri paylaşmadı.

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