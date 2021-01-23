Gazze'de patlama: 36 kişi yaralandı

Bu sabah Filistin topraklarının kuzeyindeki Beyt Hanun'da bir binada çok sayıda kişinin yaralandığı bir patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından bir ölüm bildirimi bulunmamakla birlikte, 36 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olay yerinden haberler ve fotoğraflar, bir evin patlamada yıkıldığını ve diğerlerinin de hasar gördüğünü gösterirken İsrail Ordusu, patlamanın militanların "evlerde silah depolaması" sonucu olduğunu iddia ederek patlamanın yol açtığı hasarı gösteren resimleri Twitter'da paylaştı.

İsrail Odusu resimler eşliğinde şu mesajı paylaştı:

"Gazze'deki teröristlerin bu sabah yapmaya çalıştıkları:

• İsrail'e saldırmak için patlayıcılar hazırlamak.

Gazze'deki teröristler bu sabah gerçekte ne yaptı:

• Gazze'de sivil bir bölgede patlamaya neden oldular."

What terrorists in Gaza tried to do this morning:

•prepare explosives to attack Israel.



What terrorists in Gaza actually did this morning:

•cause an explosion in a civilian area inside Gaza. pic.twitter.com/sDibzoDiAK — Israel Defense Forces (@IDF) January 23, 2021

Patlamanın nedeni hâlâ açıklanmış değil. İsrail Ordusu patlamanın bir bombadan kaynaklandığı iddiasına dair herhangi bir veri paylaşmadı.