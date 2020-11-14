Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nin oksijen sistemi bozuldu!

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece oksijen sisteminin arızalanması üzerine büyük panik yaşandığı öğrenildi. Başta yoğun bakım servisi olmak üzere arızadan etkilenen servislerde yatan hastalar sorundan etkilenirken, yoğun bakım hastaları başka hastanelere nakledildi.

İki yoğun bakım hastasının kalbi durdu

Pandemi nedeniyle yoğun bakım servisleri yüksek doluluk oranlarıyla çalıştığı için büyük zorluklar yaşandı, oksijen sisteminin çalışmaması sonrasında kalbi duran iki yoğun bakım hastasının müdahaleyle yaşama döndürüldüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili ulaştığımız aynı hastanenin bir çalışanı, hastanelerinin pandemi hastanesi olduğunu hatırlatarak, bazı bölümleri Covid-19 hastaları için ayrılan hastanede yoğun bakım hastaları dışında da oksijen verilen hastalar olduğunu, özellikle Covid-19 hastalarının yoğun bakımda olmasalar da yaşanan sorundan etkilenmiş olacaklarını söyledi.

Su boruları patlayınca

Aldığımız bilgiye göre, olay hastanede eskimiş olan bazı su borularının patlamasıyla başladı. Bu sırada yaşanan su baskını nedeniyle -1 ve 2. kat arasındaki katlardaki oksijen sistemi çalışmaz hale gelirken, bu katlardaki hastalar geçici olarak başka servislere taşındı. Yoğun bakım hastalarıysa başka hastanelerde yoğun bakımlarda bulunan boş yerlere yerleştirildi.

Hastanede su sorunu da ertesi gün itibariyle çözüldü.