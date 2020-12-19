Gaziantep'teki patlamayla ilgili sağlık çalışanları ifadeye çağırıldı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 kişinin yaşamını yitirdiği SANKO Üniversitesi Hastanesi'ndeki patlamaya ilişkin Covid-19 Servisi'nde görevli tüm doktor, hemşire, hastabakıcı, teknik çalışanları "şüpheli" sıfatıyla ifadeye vermeye çağırdı.

ANKA'nın haberine göre, başsavcılığın patlamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada olayın çıkış nedeninin soruşturulduğunu kaydedildi.

Bakanlıktan açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise Gaziantep'teki yangına ilişkin müfettiş görevlendirdiğini duyurdu.

Hastaneden yapılan açıklamada da "Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı" denilmişti.