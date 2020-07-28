Gaziantep'te mezarlık ziyareti 3 gün yasaklandı

Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında gerçekleştirilen sağlık değerlendirme toplantısı sonrası açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Salgın hastalıktan dolayı Gaziantep’te Perşembe, Cuma ve Cumartesi mezarlık ziyareti yasaklanmıştır" dedi.

Gül yapılan sağlık değerlendirme toplantısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle yazdı:

"Düğünler azami 2 saatle sınırlandırılmış olup ayrıca kına, çeyiz, vb. törenler yapılmayacaktır. Düğün salonlarının kameralarından da kurallara uyulup uyulmadığı denetlenecektir."